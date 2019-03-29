29 Mart 2019, 09:35
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Gökhan Töre, Galatasaray'a Haber Gönderdi: Beni Alın

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı Gökhan Töre'nin ezeli rakip Galatasaray'a haber gönderdiği belirtildi.

Beşiktaş'la yolları ayırmak için geri sayıma geçen Gökhan Töre'nin, Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.

Cim Bom'un transfer gündeminde yeni isim Gökhan Töre... Sezon başında da adı Sarı- Kırmızılı kulüple anılan 27 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kulübü Beşiktaş'la ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yayınlayan Töre'nin, sezon sonunda bağlarını koparmaya hazırlandığı, menacerleri vasıtasıyla Galatasaray'a haber yolladığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in oyun tarzını beğendiği Töre, sezon bitiminde bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a imza atabilir. Ancak Gökhan Töre bağlarını resmi olarak koparmadan oyuncuyla görüşme olmayacak.

Fenerbahçenin Mesut Özil Hayali

Beşiktaş, Gökhan Töre, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (6)
.: Gokhan buyur gel kardesim severiz seni.eski takimina da saygisizlik yapma bize yakismaz.herkesin efendiligi kendine.gerci takiminda hirsiz hirsiz diye forvetlerini zamaninsa asaliyolardi ama efendiler ya tabi ondandir kendilerine gore iste
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KAPTAN DEEP: Allahım inşallah gider. . Birazda Gs''nin parasını yesin beleşçi işe yaramaz. .
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ERKİN: Yetenekli fakat sorumsuz bir futbolcu. Ama Fatih Terim mum gibi eder bunu ve Galatasaray a cok faydasi olur.
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YANKİLER: senin yerin fener
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TTT: yanlış yere haber göndermiş. ali koça gitse hemen alır. sonuçta kadro dışı kalan oyunculara karşı bir zaafı var
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