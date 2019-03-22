22 Mart 2019, 09:17
»»

Gökhan Töre, Galatasaray'ın Teklifine "Evet" Dedi

Galatasaray, gelecek sezon Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Gökhan Töre için devreye girdi. Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcunun sarı kırmızılı ekibin teklifine "evet" dediği ortaya çıktı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk bombası belli oldu... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.

SEZON SONU İMZAYI ATIYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre'yi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcu serbest kalır kalmaz Sarı-Kırmızılılar'a 2+1 yıllık imza atacak.

210 DAKİKA SAHADA KALDI

Kariyerinin son zamanlarında düşüş yaşayan Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 8 resmi maçta forma giyerken 210 dakika sahada kalabildi.

5 SEZONDA 85 LİG MAÇI

Gökhan Töre, 5 sezondur Süper Lig'de mücadele ediyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 5 sezonda 85 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Babel ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, Galatasaray, Gökhan Töre, Spor



YORUMLAR (7)
NE FARKEDER: GOKHAN TORE KENDISINE YAPILAN HAKSIZLIKLARLA ALAKALI INSTAGRAM HEASABINDAN BAZI DOKUMANLAR YAYINLADI KULUPLER GERCEKTEN DISARDAN GORUNDUGU GIBI DEIL RESMEN ESNAF LOKANTASI GIBI . . . FIKRET ORMAN SENI ADAM BILIRDIK YAZIKLAR OLSUN
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
GÜNGÖR ÖZTÜRK: Galatasarayda Başarılı olur.Bence Fatih Terim Gökhan Töreyi almakla iyi bir hamle yapmış olur.Sonuçta Sinandan daha iyi bir futbolcu içeri girer,adam geçer,şut atar kesinlikle alınmalı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BUZZY: Bu tipler ara ara çııyor futbolda kimi akılsızlığından kimi disiplin olmamasından oynayamadan bırakmak zorunda kalıyolar kaleci Fevzi vardı Batuhan vardı bu da aynı milli takımda silah işlerine bulaşmıştı hala akıllanmamış dün Beşiktaş yönetimi hakkında saçma sapan bi açıklama yapmış zaten bunlar yüzünden belli oluyor mutsuz agresif bir tipi var ve bu da işine yasıyor doğal olarak
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
MALATYALI: gökhan adamdır.bjknin en ii futbolcularından biridir.malatyaspora gel gökhan abi
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
KİCKBOXER: YALLAH
Yayından Kaldır
0 5
Cevap yaz