27 Şubat 2019, 16:42
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Beşiktaş'ın Kadro Dışı Bıraktığı Gökhan Töre: Pes Eden Taraf Ben Olmayacağım

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Gökhan Töre, "Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım" dedi.

Beşiktaş'ın devre arası kampının kadrosuna dahil etmeyip, kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"YAŞA YADA ÖL AMA ASLA PES ETME"

Antrenman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu fotoğrafın altına, "Yaşa ya da öl ama asla pes etme! Haklı mücadeleme devam ediyorum. Pes eden taraf ben olmayacağım" notunu düştü.

Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
BEŞİKTAŞ: kral
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SERDAR: Babel ve tolgay gibi buna da yazık edecekler.
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ATALAY: Helal olsun Töre, kartalsın sen kartal
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BJK: İŞTE HAKİKİ BJK Lİ
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DOĞRUCU DAVUT: Şenol gidince şaha kalkarsın yine töre az bekle gidiyor kurtuluyor beşiktaş
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