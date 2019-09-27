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Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

Süper Lig'in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

27.09.2019 10:55Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok
Süper Lig'in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Geçen hafta Galatasaray karşısında maçın son dakikalarına doğru bulduğu golle 1 puan alan Yeni Malatyaspor, bu moralle Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, Gökhan Töre ve Bifouma takımdan ayrı bireysel çalıştı.
İki futbolcunun pazar günü oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı için yarın saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve maçın son çalışmasını burada yapacak.
İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Antalyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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