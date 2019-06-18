18.06.2019 09:32
Haberler»Spor » Haber

Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Önceki gün 10 dakika süren davada boşanan futbolcu Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç'in ayrılık nedeni belli oldu.

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç çift, önceki gün 10 dakika süren duruşmada boşandı. 2017 yılında dünyaevine gren ikilinin duruşması Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü. Çiftin ayrılık nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.

BİRBİRİNDEN TALEPTE BULUNMADILAR

Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak gösterdi. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin boşanması ailelerini ve arkadaşlarını üzdü. Boşanma kararının ardından Gökhan Töre, Esra Bilgiç'i sosyal medya hesaplarından takipten çıkarken, Bilgiç ise sosyal medyada Töre soyadını kaldırdı.

Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı
Esra Bilgiç, Gökhan Töre, Magazin, Spor

YORUMLAR (26)
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Bu ne sevgi bune aşk günümüz gençliğini anlayamadım gitti ölüyoruz dayanamıyoruz bir anlık ayrılığa süslü arabalara ilk ve son gelin kıyamette dahi beraberiz gıbta ediyom maşallah diyom birde bakıyom yeni perde değişiminden anlaşamadık koltuk takımı ha keza boşandık yokluk içinde annem 7 çocuk büyüttü yeri geldi naçar biçare kaldı anne baba neslimiz köylerde hiç boşanma duymadık 40 30 yıl öncesi telefon için ayrılan gençler var bu ülkede ALLAH yardımcımız olsun
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MAHMUT DURMAZ:bu gökhan töreyi hiç sevmiyorum tam bir yalaka. Beşiktaş gibi bir takımda böyle birinin ne işi var anlamıyorum
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
NİSA:Ne ara geçinemediniz?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TARAFSIZ:Dedim bu adamla (Gökhan Töre) Evlenme diye dinlemediler. . . Gökhan Töre iyi bir adam deği. . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Sahitlerde sikinti
Yayından Kaldır
22 32
Cevap yaz
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
11:44 Denizlispor'da Lopes bereketi
11:42 Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda
11:41 Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu
11:40 FLAŞ
11:38 Arkasspor'da Taht gitti
11:36 (Özel) Türkiye Cimnastik Federasyonu Çelen: Hedefimiz 2 kotanın üzerine çıkmak
11:33 MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı sorunu