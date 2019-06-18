Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç çift, önceki gün 10 dakika süren duruşmada boşandı. 2017 yılında dünyaevine gren ikilinin duruşması Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü. Çiftin ayrılık nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.

BİRBİRİNDEN TALEPTE BULUNMADILAR

Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak gösterdi. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin boşanması ailelerini ve arkadaşlarını üzdü. Boşanma kararının ardından Gökhan Töre, Esra Bilgiç'i sosyal medya hesaplarından takipten çıkarken, Bilgiç ise sosyal medyada Töre soyadını kaldırdı.