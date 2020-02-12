Haberler » Magazin » Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı - Magazin

Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Bir süre önce eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Töre, yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile sosyal medyada ilk fotoğrafını paylaştı.

12.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:28

2017 yılında evlendiği Esra Bilgiç'ten 2019'da boşanan Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Töre, sosyal medya hesabında yeni sevgilisi Buket ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. Mimarlık bölümünden 2017 yılında mezun olan, Büyükdere bir firmada mimarlık yapıyor.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTI

Özel hayatını gizlemeye özen gösteren, Gökhan Töre'nin bu paylaşımı takipçilerini hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Töre'nin paylaştığı fotoğrafın ardından takipçileri genç çift için mutluluk dileğinde bulundu.

Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Gökhan Töre, Esra Bilgiç, Büyükdere, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (1)
TURLO:parası için işte paranın acamacagı kapı yokk ben buunu bilirimmm
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 23:48:14