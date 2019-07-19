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Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Yeni Malatyaspor'da Topuk Yaylası kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer Gökhan Töre ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.

19.07.2019 15:42 Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
Yeni Malatyaspor'da Topuk Yaylası kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer Gökhan Töre ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.

Sarı kırmızılıların kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Gökhan Töre'nin heyecanlı olduğu gözlendi.

Hocası Sergen Yalçın'ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı. Töre'nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.

Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya'ya dönecek. - MALATYA
Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Gökhan Töre, Malatya, Spor

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