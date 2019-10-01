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Gökhan Türkmen 11. Sanat Yılına Özel Plaklarını imzaladı

Kendine özgü ses rengi ve tarzıyla müzik dünyasının başarılı sanatçılarından Gökhan Türkmen'in, 11. yılına özel olarak basılan plak albümü "11.", ilk imza gününde müzikseverlerle buluştu.

01.10.2019 11:47Gökhan Türkmen 11. Sanat Yılına Özel Plaklarını imzaladı

Büyükçekmece 3. Kitap Günleri için sınırlı sayıda getirilen 50 plak yoğun ilgi gördü.

İngiltere'de Abbey Road Stüdyoları'nda hazırlanan, Plak Ve Ben ile GTR Müzik iş birliğiyle basılan plakta, ünlü sanatçının kariyerinde en sevilen ve kült olmuş eserleri yer alıyor.

Müzikseverlerin bir saat öncesinden kuyruk oluşturduğu etkinlikte Türkmen; hayranlarının hem albümlerini imzaladı hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

Sevenlerinin yoğun ilgisinden oldukça mutlu olan sanatçı, Plak Ve Ben'in sahibi Nejat Pakyüz'e de emekleri için teşekkür etti. Plak severlerin heyecanla beklediği albüm Ekim ayının ilk haftası satışa sunulacak.


Büyükçekmece, İngiltere, Güncel

Kaynak: Bültenler

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