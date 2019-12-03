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Gökhan Türkmen "hemdem" ile Diyarbakır'da

"Hemdem" Doğu projesiyle Türkiye turnesine devam eden Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer yılın son konserini Diyarbakır'da veriyor.

03.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:04Gökhan Türkmen

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda 4 Aralık saat 20:30'da 2019 yılının son konserini gerçekleştirecek olan Türkmen ve Ölçer, "Hemdem" Konser serisiyle 2020 yılında da Doğu'daki sanatseverlerle bir arada olmaya devam edecek.

2020 yılında tamamlanacak türkü projesinin ilk çalışmaları olan konser serisi bu zamana kadar Şanlıurfa, Elazığ, Sivas, Erzurum, Malatya'da muhteşem sahne performansıyla büyük ilgi gördü. Bir konser serisi olarak hazırlanan "Hemdem", 'nin Doğu illerini kapsayan bir proje olarak gerçekleştiriliyor. Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda ve sahne dekorasyonu İpek Mobilya'nın katkılarıyla gerçekleşen konserlerde müzikseverler iki gitarın ruhun derinliklerine inen performansını deneyimleyecekler.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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