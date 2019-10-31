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Gökhan Türkmen "hemdem" konserinde müjdeli haberi verdi

"Hemdem" Doğu projesinin ilk ayağı olan Şanlıurfa'da Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer müzikseverleri hem büyüledi hem de sürpriz bir açıklama yaptı.

31.10.2019 16:35Gökhan Türkmen

30 Ekim'de Şanlıurfa City AVM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen akustik konserde, Gökhan Türkmen kendi eserlerinden oluşan repertuvarın yanı sıra ünlü sanatçı Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü de söyledi. İzleyenlerden tam not alan Türkmen müjdeli haber verdi "Şanlıurfa bizi yalnız bırakmadı bu sürprizi bilmeniz gerekiyor, önümüzdeki yıl bir türkü albümü geliyor" dedi.

Yüzlerce kişi, Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer'i keyifle dinleyerek şarkılara eşlik ederken interaktif konsept ile sanatçılar, konsere gelen müzikseverlerle sohbet ederek unutulmaz bir performans sergilediler.

Bir konser serisi olarak hazırlanan "Hemdem", Türkiye'nin Doğu illerini kapsayan bir proje olarak müzikseverlere sunmaya başladı. Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirlerde gerçekleşecek "Hemdem" konserleri, gelecek aylarda diğer Doğu illerinde devam edecek. Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerde müzikseverler iki gitarın ruhun derinliklerine inen performansını deneyimleyecekler.


Gökhan Türkmen, Yalan Dünya, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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