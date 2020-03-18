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Gökhan Türkmen'in canlı konserleri devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Türkmen ve GTR Müzik sanatçılarının GTR Live Youtube kanalında başlayan canlı konserleri tam hız devam ediyor.

18.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Gökhan Türkmen'in canlı konserleri devam ediyor

GTR Müzik ve konuk sanatçıların katılımı ile canlı yayınlarına hız kesmeden devam eden "GTR Live" Nisan ayında Gökhan Türkmen, Birkan Nasuhoğlu, Buğrahan Cayır, Serkan Ölçer gibi isimlerin konuk alacak.

Canlı müzik ve sohbeti müzikseverlerin evlerine getirmeye devam eden "GTR Live" yayınları GTR Müzik YouTube kanalında Çarşamba günleri saat 21.00'de yapılacak. Canlı yayında müzik ve keyifli sohbetin yanında yine izleyicilerle YouTube kanalı üzerinden interaktif paylaşımlar olacak.



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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Gökhan Türkmen, Magazin

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