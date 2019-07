Gökhan Türkmen: Mini albümler dinleyiciyi hemen adapte ediyor

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen , son dönemlerde albümlerin daha az şarkıdan oluşmasına dair görüşlerini paylaştı. Türkmen, "4-5 şarkılık albümler hemen dinleyici albüme adapte edebilmek için yeterli oluyor. Göz boyama durumu olmuyor" dedi.Dijitalleşme ile birlikte albümler yerini 'single' parçalara bırakırken, sanatçılar da albümlerinde 10'un üzerinde şarkılar kullanmak yerine daha az şarkılara yer vermeye başladı. 'Mini albüm' olarak da bilinen müziğin yeni hareketi ile sanatçılar, dijitalleşmeye ayak uyduruyor. Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla da özel bir hayran kitlesi yakalayan pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen de kendisi ve müzik dünyasının değişimine dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Albümlerdeki 10-12 şarkının, insanların çok çabuk kontrol edebildiği bir şey olmadığını dile getiren Türkmen, "O yüzden 4-5 şarkılık albümler, insanların bütün şarkıları daha fazla dinlemesini, irdelemesini sağlıyor. Ne anlatmak istediğimizi anlayabiliyorlar. Baktığınızda çok hızlı bir tüketim var. Bir an önce bitirilmek isteniyor, yeni bir şeyin gelmesi bekleniyor. Ancak iyi şarkı yapmak kolay değil. Öyle alıştırıldı ki, sıradan şarkıların çokluğu, albümün içerisinde birkaç şarkının güzel olması, göz boyama durumu oluyor. Biz de genelde bu olmuyor, emek vererek özenle şarkılarımızı üretiyoruz. 4-5 şarkılık albümler hemen dinleyiciyi albüme adapte edebilmek için yeterli oluyor. Bu yüzden de böyle bir şey tercih ediyoruz" dedi.Aslında sıklıkla 'single' tercihi yapan bir sanatçı olmadığının altını çizen ünlü sanatçı, "Her albümün bir hikayesi var. Eser dediğimiz şey yalnızca şarkılar değil, şarkıların, kapağından yazı karakterine kadar bir bütün oluşturması lazım. Bir hikaye anlatıyorum aslında. O yüzden 'En Baştan', 'Sessiz' albümleri eserdir. Bir süre uzun hikayeler yerine, kısa hikayeler anlatmaya başlayacağım" diye konuştu.'BİR SINIRDA KALMAK İSTEMİYORSUN'Yurtdışına açılma isteğinin hemen hemen, her sanatçının içinde var olduğuna işaret eden Gökhan Türkmen, "Bütün dünyanın sizi dinleme isteği her zaman var. Bir sınırda kalmak istemiyorsun ancak bunu yabancı dille mi yapmak, Türkçe ile mi yapmak tartışılan bir şey. İngilizce yerine başka yabancı dillerde bunu yapmak bana daha mantıklı geliyor, daha fazla dikkat çeker diye düşünüyorum. Elimden geldiğince Türkçemle, yaptığım müzikle bilinirlik sağlamayı tercih ederim. Son albümde bir şarkımı Fransızca'ya çevirdim, evrensel olması için. Yurtdışına açılıyorum diyemem ancak bu kendimi deneme niteliğinde" ifadelerini kullandı.5 ya da 6 şarkılık yeni bir albüm yapacağının müjdesini de veren Gökhan Türkmen, "Bu şarkılar birazcık daha gitarımla çalıp söylediğim şarkıların hissiyatına daha yakın olacak. Birazcık daha akustik ve slow şarkılar insanların da özlediği şeyler. Yenilikçi bir şeyin peşinde olacağız. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.'VİRGÜL' HARUN KOLÇAK'A İTHAF EDİLDİ'Virgül' adlı albümünü hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak'a ithaf ettiğini belirten Gökhan Türkmen, "Albüm için çok güzel tepkiler geldi. 3 şarkı da çok beğeniliyor, seviliyor. 3 şarkının da matematiği biraz farklı. Anlamları da geri dönüşleri de farklı oldu o yüzden. Albümün adının 'Virgül' olmasının sebebi de bu albümün Harun Kolçak'a ithaf edilmiş olması. Hayatını çok güzel devam ettiren bir adamdı. Onun hayatının bittikten sonra da devam ettiğine inandığımız için albümün adını 'Virgül' koymak istedik. 'Masal Olsa' şarkısı da ona ithaf edilen bir şarkıydı" değerlendirmesinde bulundu.Son olarak 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bulunan dinleyicilerini konseriyle büyüleyen Gökhan Türkmen, festivale dair de "Ne mutlu buradaki herkese. Bursa'nın böyle bir festivali olması beni çok keyiflendiriyor, burada olmak mutluluk verici. O yüzden inşallah yıllarca devam eder. Bu organizasyon içerisindeki herkesi kutluyorum" diye konuştu.- Bursa