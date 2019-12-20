Gökhan Türkmen ve 20 kişilik orkestrası binlerce kişiyi büyüledi

HER SANATÇININ HAYALİ

Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkmanın herkesin hayali olduğunu söyleyen Gökhan Türkmen "Burada benim gibi her sanatçının, her genç müzisyenin sahneye çıkacak olması büyük güzellik, büyük hayal tabii ki" dedi. Yeni yılı ailesiyle evinde geçireceğini belirten Türkmen, "Bugüne kadar hep birlikte evde olamamıştık yılbaşında ya eşim Sinem ya da ben çocuklara eşlik ediyorduk. Ben özellikle çocuklar doğduktan sonra yılbaşında çalışmayı tercih etmiyorum" dedi.

GELECEĞE IŞIK TUT PROJESİYLE HEDİYELER ÇOCUKLARA GÖNDERİLİYOR

Sosyal sorumluluk projeleriyle yıllardır farkındalık yaratmayı amaçlayan Gökhan Türkmen ve ekibi, akustik konser serisiyle yine "Geleceğe Işık Tut" projesine destek verdi. Proje hakkında Türkmen "Bu gece, her zaman olduğu gibi, akustik konserimizde Geleceğe Işık Tut projesi için seyircilerimizden özellikle ilkokul ve ortaokul çocukları için kırtasiye malzemesi, hikaye ve test kitapları, hediyeler getirmelerini istiyoruz. Destek bekliyoruz. Bu projeye çocuklarımız için devam edeceğiz" dedi. Konserde toplanan hediye kolileri Geleceğe Işık Tut ekibine ihtiyacı olan okullara ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Türkmen'e GT Band'in yanı sıra yaylılarda ve tahta üflemelilerde birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Sahne dekoru ve etkileyici atmosferiyle Akustik Plus herkesi büyüledi. Konuk sanatçı olarak Türkmen'e eşlik eden Hemdem" Doğu turnesinde birlikte sahne aldığı Serkan Ölçer, GTR Müzik'in başarılı sanatçısı Birkan Nasuhoğlu ve Mustafa İpekçioğlu'da müzikseverlere keyifli bir gece yaşattılar.