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Gökhan usta, eski araçları off-road yarış arabalarına dönüştürüyor

Tekirdağ'da arazi aracı ustası Gökhan Akkaya, eski araçları tamir ve bakımdan geçirdikten sonra off-road yarış arabalarına dönüştürüyor.

28.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:57Gökhan usta, eski araçları off-road yarış arabalarına dönüştürüyor
'da arazi aracı ustası Gökhan Akkaya, eski araçları tamir ve bakımdan geçirdikten sonra off-road yarış arabalarına dönüştürüyor.
Akkaya, 100. Yıl Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki dükkanına erken saatlerde gelerek yoğun bir iş temposuna başlıyor.
Burada hurdaya çıkmış, çürümeye yüz tutmuş araçları, yoğun ve titiz çalışma sonucunda off-road yarış arabasına çeviren Akkaya, işini büyük şevkle yapıyor.
Akkaya'nın off-road yarış arabalarına dönüştürdüğü araçlar, yurt içi ve yurt dışında nefes kesen yarışmalara katılıyor.
Araçların özellikle egzoz ve motor bölümlerinde önemli değişiklikler yapan Akkaya, AA muhabirine, arkadaşı Murat Öztürk ile 2005 yılında bu işe başladıklarını söyledi.
Türkiye'nin birçok yerinden off-road tutkunlarının kendilerini arayıp arabalar hakkında bilgi aldığını anlatan Akkaya, "Çürümeye yüz tutmuş araçlara, güçlü ekipmanlarla yeniden hayat kazandırıyoruz. İşe yaramayan bir nesneyi değerlendirmiş oluyoruz. Daha önce arkadaşım tornacılık yapıyordu, ben de egzoz imalatçılığı yapıyordum. Bu işi çok sevdik, değer verdik. O günden bu yana titiz çalışmalarla işlerimizi yürütüyoruz." dedi.
"Ne isteniyorsa ona göre aracı donatıyoruz"
Akkaya, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki off-road etkinliklerine katıldığını, amacının Avrupa'ya açılmak olduğunu dile getirdi.
Off-road yarış arabalarının güçlü olmasıyla öne çıktığını, ekonomik değerlerinin de kullanılan ekipmana göre değiştiğini vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:
"Yarış arabası yapmak biraz isteğe bağlı. Aracı, kullanacak kişinin aradığı özelliklere göre yapıyoruz. Yani ne talep ediliyor ne isteniyorsa ona göre aracı donatıyoruz. Bu yarış arabalarının ekipmanlarında sınır yok. Her aracın kombinasyonu bambaşka. Kişi burada neyi seviyor? Hızı mı, gücü mü? Biz bu taleplere göre aracı yapıyoruz. Fiyatları da bu talebe göre değişiyor."
Akkaya, çalışırken kendini çok mutlu hissettiğini, vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını belirterek, "Sabah erkenden geliyoruz, gece 23.00 oluyor, hiç farkında olmuyoruz. Akıp gidiyor zaman. Çok çalışıyoruz ama çalışma sonunda müşterinin yüzünün gülümsemesini görmek bize yetiyor." dedi.
Off-road yarış araçlarının düzenleme ve kaporta bölümüyle ilgilenen usta Murat Öztürk de işlerini keyifle yaptıklarını söyledi.
Birçok kişinin otomobilini yarış aracına dönüştürmek istediğini anlatan Öztürk, "Biz de bu talepleri yerine getiriyoruz. Ekstra güçlendirmeler istiyorlar, onu da yapıyoruz. Bu iş bizim hayat tarzımız oldu. İnsan işini severek yaptığı zaman onu asla bir külfet olarak görmez." ifadelerini kullandı.

Murat Öztürk, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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