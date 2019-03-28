Gökhan Yüksel'den Oto Sanayinde Esnaf Ziyaretleri

Yüksel, " Kartal'da doğup büyüyen, Kartal'ın sorunlarına vakıf ve yerel yönetimlerde tüm kademelerde görev almış bir Kartallı olarak hemşerilerimden destek istiyorum." dedi.

Yerel seçimlere 3 gün kalmasına rağmen çalışmalarına devam eden CHP'li Yüksel, Kartal Oto Sanayi Sitesini ziyaret etti. İlk olarak Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan'ı ziyaret eden Yüksel, ardından esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Önemli olan gönüllere girebilmek

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP'li Yüksel, "Oto sanayi esnafımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik, projelerimizi anlattık.Kartal için daha fazlası diyerek yola çıktık ve projelerimizi Kartallı komşularımıza anlatmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek dertlerini dinlemeye gayret gösteriyorum, bu anlamda en ufak sorunu bile not alıyoruz. Görevlerin geçici olduğu gerçeğinden hareketle önemli olanın gönüllere girmek olduğuna inanıyorum. Kartal'ın tüm mahalleleri için doğrudan vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik ve gerçekleştirilebilir projelerimiz var. Kartal'da doğup büyüyen, Kartal'ın sorunlarına vakıf ve yerel yönetimlerde tüm kademelerde görev almış bir Kartallı olarak hemşerilerimden destek istiyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler