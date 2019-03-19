Gökhan Yüksel Oda Temsilcileri Ve Sanatçılarla Bir Araya Geldi

Yüksel'e CHP'li Milletvekili Sera Kadıgil ile CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi de eşlik etti. Kahvaltıya katılan sanatçılar arasında ünlü tiyatro oyuncusu Ruhi Sarı da yer aldı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yaparak sanatçılara hitap eden CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, 2009'dan bu yana yapılan bazı çalışmalardan bahsedip ardından Kartal ile ilgili kültür sanat projelerini anlattı.

2009'da CHP Kartal'ı aldığında Kartal Belediyesi'nin 3 ayrı binada hizmet verdiğini söyleyen Yüksel, tüm bu parçalı yapıya son vererek yeni hizmet binasını yaparak tüm hizmetleri tek yerde topladıklarını belirtti. 2009'da belediyeyi devraldıklarında sadece 1 kreş bulunduğunu belirten Yüksel, 10 yıllık CHP iktidarında Kartal'da kreş sayısının 15'e çıkartıldığını ve en çok kreşi olan belediye haline geldiklerini belirtti. Yeni dönemde 10 kreş daha yapacaklarını ifade eden Yüksel, Kartal'da hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Sanatçılara yeni dönemde gerçekleştirilecek kültür sanat projelerinden de bahseden Yüksel, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Kartal'ı kültür ve sanatın başkenti yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullanarak Kartal'a 4 yeni kültür merkezi inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından sanatçılar, Gökhan Yüksel'e hazırladıkları eserleri taktim etti.

Kaynak: Bültenler