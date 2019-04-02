Gökhan Yusuf Yetimoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA HENDEK belediye başkan adayı olan Gökhan Yusuf Yetimoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA HENDEK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Gökhan Yusuf Yetimoğlu isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA HENDEK adayı Gökhan Yusuf Yetimoğlu kimdir? DP SAKARYA HENDEK adayı Gökhan Yusuf Yetimoğlu yüzde kaç oy aldı?

Gökhan Yusuf Yetimoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA HENDEK belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Yusuf Yetimoğlu HENDEK ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. HENDEK ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Gökhan Yusuf Yetimoğlu adlı DP adayı toplamda 142 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA HENDEK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.