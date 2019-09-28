Gökhan Zan'dan Cüneyt Çakır'a eleştiri: As düdüğünü

Gökhan Zan, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve golsüz berabere biten Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ı yönetimi yüzünden topa tuttu.

Gökhan Zan, "As düdüğü Cüneyt Çakır! Ya da MHK Başkanı ol. Yönetemiyorsan bırak. Profil olarak melek gibi görünüyor Cüneyt Çakır. Türkiye'de yapamıyor. Büyük maçları yönetemiyor. Yapamıyorsan bırak Cüneyt Hoca. Git Avrupa'da yap bu işleri" diyerek Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

"HAKEM KONUŞMAKTAN BIKTIK"

Eleştirilerine devam eden Gökhan Zan, "Hakem Çakır'ın, Emre'ye bir sarılmadığı kaldı. Her sene Cüneyt Çakır, Galatasaray'ın önüne geçmiştir. Bu performansı Çakır, Fenerbahçe Stadı'nda bu şekilde uygular mı? Bugünkü gibi o stadyumda maçı yönetemez. Yeter artık, bıktık! Hakem konuşmaktan bıktık" siteminde bulundu.