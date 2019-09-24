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Gökköy Mahallesi'nden Genel Müdür Başaran'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Salihli ilçesine bağlı Gökköy Mahalle Muhtarı Cavit Urf ile azaları Nihat Özdemir, Ziya Taşal ve Hakkı Şahin'i makamında ağırladı.

24.09.2019 16:36Gökköy Mahallesi'nden Genel Müdür Başaran'a ziyaret

Muhtar Urf, mahallede tamamlanan altyapı çalışmalarından dolayı Genel Müdür Başaran'a teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Salihli ilçesine bağlı Gökköy Mahalle Muhtarı Cavit Urf'u makamında konuk etti. Ziyarette muhtar Urf'a azaları Nihat Özdemir, Ziya Taşal ve Hakkı Şahin de eşlik etti. Muhtar Urf, MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallede tamamladığı altyapı çalışmalarından dolayı Genel Müdür Başaran'a teşekkür etti. Daha yaşanılabilir bir Manisa için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran nazik ziyaretlerinden ötürü Gökköy Mahalle Muhtarı Cavit Urf ve azalarına teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Nihat Özdemir, Salihli, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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