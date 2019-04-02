Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Isparta belediye başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu oldu. İyi Parti adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Isparta belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Isparta belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Isparta belediye başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Isparta belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Isparta belediye başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Isparta belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Isparta aday yarışı ve Isparta seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Isparta Seçim Bilgileri

Isparta belediyesi için toplam sandık sayısının 498 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi için açılan sandık sayısının ise 497 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Isparta belediyesi için katılım oranının ise % 82,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Isparta toplam seçmen sayısının ise 164.209 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 135.922 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Isparta belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Isparta yarışında % 28,64 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu toplamda 37.881 adet oy sayısına ulaştı.

Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Kimdir?

İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu. 9 Ocak 1972 yılında Beyşehir Yeşildağ'da doğdu. İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. 1996 yılında Isparta Barosuna kayıt olarak avukatlık görevime başladı. Isparta Barosunun yönetim, denetim ve diğer organlarında görevler yaptıktan sonra 2010 yılında girdiğim baro başkanlığı seçimini kazandı ve 5 dönem üst üste Isparta Barosu başkanı seçildi. İYİ Parti'den belediye başkan adayı olabilmek için baro başkanlığından istifa eden Gökmenoğlu, evli ve iki kız çocuğu babası.

İyi Parti Isparta belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.