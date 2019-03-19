Hollanda Saldırganı Gökmen Tanış'ın, Kadın Muhabiri Taciz Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda öldürülen 3 kişinin katil zanlısı Gökmen Tanış'ın, 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.

HOLLANDA SALDIRGANININ TACİZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir numaralı zanlısı Yozgat doğumlu Türk vatandaşı Gökmen Tanış'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlının Amsterdam'da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.

MUHABİRİ ÇİRKİN SÖZLERLE TACİZ ETTİ

Ortaya çıkan görüntülerin 2011 Ağustos ayına ait olduğu ve Tanış'ın muhabir Chantal Hanse'yi "Bütün kı.ın açık" ve "Sen bir demokratsın" şeklinde sözlerle taciz ettiği görülüyor.

Tanış, "ailevi meseleler" sebebiyle tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.

Kaynak: İHA