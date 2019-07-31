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Gökmeydan Spor Futbol Okulu birinci yaşını kutladı

Gökmeydan Spor Futbol Okulu ilk yaş gününü kestiği pasta ile kutladı.

31.07.2019 12:35 Gökmeydan Spor Futbol Okulu birinci yaşını kutladı
Gökmeydan Spor Futbol Okulu ilk yaş gününü kestiği pasta ile kutladı.

Gökmeydan Mahallesi Muhtarı Nizamettin Ertaş, Gökmeydan Spor Yönetim Kurulu üyeleri, sporcu velileri ve okul öğrencilerinin katıldığı programla futbol okulunun birinci yaş günü kutlandı. Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Murat Öz, "Birinci yaş gününü kutladığımız okulda, 80 öğrencinin kaydı bulunmaktadır. Okulun temel hedeflerinden bazıları iyi karakterli, saygılı, disiplinli, sosyal yönden gelişmiş, paylaşımcı ve sorumluluklarının bilincinde olan sağlıklı gençler yetiştirmek. Çocuklarımızın azim ve özgüven duygularını ön plana çıkarmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır. 2019-2020 sezonunda; U grupları ve A takımda, bir üst guruba geçmek için en iyi şekilde mücadele etmektir" dedi.

Gökmeydan Mahalle Muhtarı Nizamettin Ertaş ve Sami Sipahi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Alifaik Albey de; konuşmalarında sporun öneminden bahsetti. Gökmeydan Spor Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım etkinlikte yaptığı konuşmasında, Kurtuluş Savaşı döneminde Akşehir'de yapılan maçın öyküsünü anlatarak o günlerin bu günlere ışık tuttuğunu ve futbolun her zaman futbol olmadığını hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Gökmeydan, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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