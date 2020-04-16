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Gökpınar köyü sakinlerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

16.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:52

Amasya 'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Köy muhtarı Metin Şahin'in öncülüğünde başlatılan kampanyada toplanan 1120 lira kampanya hesabına yatırıldı.

Şahin, köy halkı olarak her zaman devletin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kampanyaya köy halkının büyük rağbet gösterdiğini ifade eden Şahin, "Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'miz bugünlerde zor dönemlerden geçiyor, birlik ve beraberlik olmanın tam zamanı. Bizler her zaman devletimizin yanında olduk, devletimizde bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmak istedik. Lütfen evinde kal Türkiye kuralına uyalım, uymayan arkadaşlarımızı uyaralım." dedi.

Gökpınar köyü sakinlerinden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gökpınar, Taşova, Amasya, Güncel
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