Göksel 4 Nisan'da internet üzerinden konser verecek
Şarkıcı Göksel, "World Akustik Konserleri" kapsamında canlı yayında konser verecek.
31.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:28
Şarkıcı Göksel , "World Akustik Konserleri" kapsamında canlı yayında konser verecek.
Sanatçı, Yapı Kredi bomontiada'nın sosyal medya üzerinden devam ettirdiği konser serisinin 4 Nisan'daki konuğu olacak.
Konser, 21.00'de Yapı Kredi bomontiada'nın Instagram hesabından gerçekleştirilecek ve 45 dakika sürecek.
Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser ayrıca, 24 saat boyunca hesapta kalacak.
Sanatçı, Yapı Kredi bomontiada'nın sosyal medya üzerinden devam ettirdiği konser serisinin 4 Nisan'daki konuğu olacak.
Konser, 21.00'de Yapı Kredi bomontiada'nın Instagram hesabından gerçekleştirilecek ve 45 dakika sürecek.
Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser ayrıca, 24 saat boyunca hesapta kalacak.
Kaynak: AA