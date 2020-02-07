Arka arkaya çıkardığı büyük ilgi gören single şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Göksel, "Ben Fena Aşığım" isimli yeni şarkısını bugün ( 7 Şubat Cuma ) müzikseverlerin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı "Bu Da Geçecek" ve "Hiç Yok" isimli şarkılarıyla müzik listelerini üst sıralarda yer alan, radyolarda en çok çalına ve en beğenilenler arasında yerini alan Göksel, 2020 yılına sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sabi Saltiel'e ait olan "Ben Fena Aşığım" şarkısı ile müzikteki iddiasını devam ettirecek.

Geçtiğimiz yıl en çok konser veren isimlerinden olan Göksel yeni şarkısı "Ben Fena Aşığım" ile Türkiye Turnesi ile de dinleyenleri ile buluşmaya hazırla