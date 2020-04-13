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Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu

Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 21 günlük tedavi sonrası taburcu oldu.

13.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:56

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 21 gün süren koronavirüs tedavisi tamamlandı. Bugün taburcu olan Gümüşdağ, tedavi süresince gelen destek mesajlarına kulübün resmi sitesi üzerinden teşekkür etti.

"TÜM ÇALIŞANLARA ŞÜKRANLARIMI İLETİRİM"

Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim."

Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor
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