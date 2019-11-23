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Göksel Gümüşdağ: 41 maçlık seriyi sona erdirmek önemli

"İyi bir gidişatımız var""41 maçlık seriyi sona erdirmek önemli""Arda'nın Fatih Terim'e saygı duyması normal""Milli Takımda oyuncularımız var, gurur verici" İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray deplasmanından elde edilen 1-0'lık galibiyetin...

23.11.2019 01:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:34Göksel Gümüşdağ: 41 maçlık seriyi sona erdirmek önemli

"İyi bir gidişatımız var"

"41 maçlık seriyi sona erdirmek önemli"

"Arda'nın Fatih Terim'e saygı duyması normal"

"Milli Takımda oyuncularımız var, gurur verici"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanından elde edilen 1-0'lık galibiyetin ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ mücadele sonunda galibiyeti değerlendirdi.

Ligde iyi bir çıkışları olduğunu belirten Gümüşdağ, "Ligde özellikle son haftalardaki iyi gidişmiz önemli, lig daha çok uzun. Rakibimizden uzun aradan sonra galibiyet almak önemli ve anlamlı. Başta teknik direktör ve futbolcularımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Perşembe UEFA'da çok ciddi ve önemli bir Roma maçımız var. Nerdeyse şu an ülke puanına katkı veren tek takımız, keşke diğer takımlarda vermiş olsaydı. İnşallah oradan da puan ile çıkarsak gurup liderliğini devam ettirip gurptan çıkabilirz. Renkleri ayırmaksızın tüm taraftarları stada davet ediyorum. İnşallah güzel bir maç olur" dedi.

"41 MAÇLIK SERİYİ SONA ERDİRMEK ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisine son verdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Gümüşdağ, "Bizim için 41 maçlık seriyi sona erdirmek önemli, anlamlı ve mutluluk verici. Çok fazla abartmaya da gerek yok. Önemli olan 3 puandı" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN"

Şampiyonluk için iddialı konuşan Gümüşdağ, "Neden olmasın. Son yıllarda ligde 1-2 olan bir Başakşehir oluyor, neden olmasın" dedi.

"ARDA'NIN FATİH TERİM'E SAYGI DUYMASI NORMAL"

Arda Turan'ın maç öncesi Fatih Terim'in yanına gitmesiyle ilgili olarak da Gümüşdağ, "Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi çok doğal. Uzun yıllar Galatasaray'da ve milli takımda hocalığını yapmış bir isim, yaş olarak da babası yaşında. Saygı olması normal" açıklamasında bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA OYUNCULARIMIZ VAR, GURUR VERİCİ"

Milli takımda yer alan oyuncuları için Gümüşdağ, "İrfan, Mahmut, Mert Günok, Başakşehir'in milli takımın 11'inde yer bulan oyuncular ve bizim oyuncularımız. Bu gurur ve mutluluk verici. 3+2 diyorum ben Cengiz Ünder var ve Emre Belözoğlu var" şeklinde konuştu.



Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Kaynak: DHA

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