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Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:03
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ; , yaşam ve kategorilerinde oy kullandı.
Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçti.
Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.
Göksel Gümüşdağ, AA'nın

Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Güncel

Kaynak: AA


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