Haberler » Spor » Göksel Gümüşdağ: 'Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız' - Spor

Göksel Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

17.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:21Göksel Gümüşdağ:
Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın 'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli futbolcu Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ardan'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.

Gümüşdağ, ayrıca Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da; 'önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini hatırlattı. - İSTANBUL

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:46 Denizlispor, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçının hazırlıklarına başladı - Spor
15:46 Lider Sivasspor kupa maçına hazır - Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Spor
15:35 NEVÜ'de üniversiteler arası hentbol şampiyonası başladı - Spor
15:35 Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı) - Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Spor
14:55 Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! - Spor
13:54 3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor - Spor
13:12 Beckham yıllar sonra anlattı! Soyunma odası anısı ortalığı karıştıracak - Spor
11:40 17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro! - Spor
17.12.2019 15:48:28