22.05.2019 17:13
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Göksel Gümüşdağ'dan Emre Açıklaması: Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı.

Bu sezon Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı sürekliFenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ve teknik direktörleri Abdullah Avcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu için "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var." ifadesini kullandı.

Gümüşdağ, Abdullah Avcı konusunda ise, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılma isteği varsa cuma günü maçtan sonra görüşürüz..." dedi.

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Göksel Gümüşdağ'dan Emre Açıklaması: Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor Başakşehir, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Göksel Gümüşdağ, Spor


YORUMLAR (35)
ALİÇO: Eskilere rağbet olsaydı bit pazarına rahmet yağardı
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YENİCERİ: Eskiye ragbet olsaydi bit pazarina nur yagardi fenerbahçe bu kafayla gs in 30 uncu sampiyonluguna kadar sampiyon olamaz Ben fenerbahçe sit bir lig istemiyorum yoksa tinercilerle rakip olacagiz
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REALİST: adam fenerbahce aşıgı, jübile yapmak istiyor. Fenere de faydası olur. bence oynamalı.
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CAN DEP: Keske gelse Gelecek Sezonun küme düşecek bir takimi beli olur en azinda...
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.: Ne işe yarar artık yaşlanmış
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