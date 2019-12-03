Haberler » Spor » Göksel Gümüşdağ'dan Nihat Özdemir'e ziyaret - Spor

Göksel Gümüşdağ'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

03.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:58Göksel Gümüşdağ'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş ile turuncu-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri Mesut Altan ve Mustafa Saral ile üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt katıldı.
Ziyarette Başkan Nihat Özdemir tarafından Göksel Gümüşdağ ve beraberindekilere A Milli Takım forması hediye edildi.
Göksel Gümüşdağ da Nihat Özdemir'e A Milli Takım oyuncuları Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Berkay Özcan tarafından imzalanan Medipol Başakşehir formasını takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:26 Rıza Çalımbay: Oyun disiplininden kopmadık, güzel bir galibiyet aldık - Spor
21:20 Maçın ardından - Spor
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Spor
21:12 Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
21:10 Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de - Spor
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi! - Spor
19:44 Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'a gönderme! - Spor
19:38 Galatasaray'da Lemina ve Feghouli sakatlandı! - Spor
19:28 Falcao'nun sakatlığıyla ilgili şok rapor! FIFPro açıkladı - Spor
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:28:41