Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.
01.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:22
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan teşekkür mesajında Gümüşdağ, "Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan teşekkür mesajında Gümüşdağ, "Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Twitter, Spor