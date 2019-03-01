01 Mart 2019, 14:08
»»

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım Demirören'e Teşekkür

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık görevini bırakan Yıldırım Demirören'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'deki görevinden istifa eden Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nin resmi sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ imzalı paylaşılan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İŞBİRLİĞİNDEN DOLAYI KENDİSİNE MİNNETTARIM"

"Sayın Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığım süresince, hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü, hem de öncüsü olduğum, Video Hakem Teknolojisi'nin hayata geçirilmesi konusundaki işbirliğinden dolayı kendisine minnettarım. Sayın Yıldırım Demirören'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini Haziran ayındaki seçim dönemine kadar vekaleten yürütecek olan Sayın Hüsnü Güreli'ye de başarılar dilerim."

Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
UA4: sizi şampiyon yaptırmayacağız !
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SOMEONE : körlerle sağırlar birbirini ağırlar beni mi tebrik edecek ...
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
.........: bende olsam teşekkür ederdim.gs yi boğazladınız.dokunulmazlığı olan takım kaptanına(!!!!!)hiç bir ceza yok. şiş kebap güzel,başakşehir güzel,yine gelecem ben
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
FAROZLİ: Once Besiktasi sonra Turk futbolunu benzetti. Keske babasi onu kendi sirketlerinde calistirsa.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
HARUN: başkanım seni görsünde örnek alsın
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz