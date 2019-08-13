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Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir teklifini reddettik

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir için yaptığı transfer teklifini reddettiklerini açıkladı. Gümüşdağ ayrıca Visca ve İrfan Can'ın da takımda kalacağını belirtti.

13.08.2019 16:26
Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir teklifini reddettik

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ TRT SPOR'a konuştu. Gümüşdağ, transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Visca, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir ile ilgili açıklama yaptı.

"VOLKAN BABACAN İLE İLGİLİ GELİŞME YOK"

Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'nin teklifini reddettiklerini söyleyen Gümüşdağ, Avrupa kulüplerinin gündemindeki Visca, Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu İrfan Can ve Mahmut Tekdemir ile yola devam edeceklerini dile getirdi. Gümüşdağ, Beşiktaş'ın ilgilendiği Volkan Babacan ile ilgili ise ''Volkan Babacan takımımızda devam ediyor, kendisiyle ilgili de bir gelişme yok.'' ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir teklifini reddettik

Spor

YORUMLAR (3)
BOĞAÇHAN: Gerçekten büyük şok!
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GERCEKCİ: Dogru karar yoksa cocuklarin kariyere suya düsecekti.
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.....: Ali koç ve vizyonu diğer takımların ilgilendiği futbolculara teklifler götürmek . Bu olay ise zaten 3 senedir FB visca''ya teklif götürüyor
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