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Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu iyi

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı tedavisine devam ediliyor.

30.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:29
Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu iyi
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı tedavisine devam ediliyor. 24 Mart'ta hastanedeki tedavisine başlanan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 gün önce sağlık durumunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptıran Gümüşdağ'ın test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tedavisi sürüyor. Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

MOSSORO'DAN GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Süper Lig'de Göztepe forması giyen Marcio Mossoro ve oğlu Nicolas, başkan Göksel Gümüşdağ'a video yoluyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Tecrübeli oyuncu videoda, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" mesajı verirken, oğlu Nicalos ise, "Başkan, babam ve ben burada senin için dua ediyoruz inşallah en hızlı zamanda dönersin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mossoro ve oğlu Nicolas'ın Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı


- Başkan
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor
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Haberler ›› Spor ››Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu iyi - Spor
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