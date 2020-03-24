Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Göksel Gümüşdağ izolasyon altında kalacak - Spor

Göksel Gümüşdağ izolasyon altında kalacak

Medipo Başakşehir, koronavirüs testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıkladı.

24.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:00
Göksel Gümüşdağ izolasyon altında kalacak
Medipo Başakşehir , koronavirüs testi yaptıran Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp de teknik ekip, futbolcular, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerini koronavirüs testine tabi tutuyor.

Başakşehir Kulübü de tedbirler kapsamında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın test yaptırdığını belirtti. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Spor
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe’den son dakika koronavirüs açıklaması Spor
Fenerbahçe'den son dakika koronavirüs açıklaması
’Fatih hocamdan haber aldım’ diyen Arda, Terim’in son durumunu açıkladı Spor
"Fatih hocamdan haber aldım" diyen Arda, Terim'in son durumunu açıkladı
Beşiktaş’ta Çağdaş Atan’ın test sonucu belli oldu! Spor
Beşiktaş'ta Çağdaş Atan'ın test sonucu belli oldu!
Beşiktaşlı oyuncudan ABD Başkanı Trump’a yanıt! Spor
Beşiktaşlı oyuncudan ABD Başkanı Trump'a yanıt!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı! Spor
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı!
BB Erzurumspor’un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu

Son Dakika Spor Haberleri

20:01: Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor - Spor 20:01: "İmparator" Fatih Terim - Spor 20:00: Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testi negatif çıktı - Spor 19:58: Fenerbahçeli voleybolculardan "Evde kal" çağrısı - Spor 19:55: Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması - Spor 19:46: Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı - Spor 19:12: Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı - Spor 19:06: Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta - Spor 18:54: Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 18:41: Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt - Spor 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading