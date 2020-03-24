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Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, başkan Göksel Gümüşdağ'ın bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığını, buna karşın ikinci test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı yarın akşama kadar hastanede kalacağı açıkladı.

24.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:38
Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, başkan Göksel Gümüşdağ'ın bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığını, buna karşın ikinci test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı yarın akşama kadar hastanede kalacağı açıkladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle korona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2'nci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Sabah, Spor

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