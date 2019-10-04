Haberler » Spor » Haber

Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi.

04.10.2019 01:26Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi.
Turuncu-lacivertli taraftarlar, Başakşehir'in Avrupa sınavı öncesi başkan Göksel Gümüşdağ'ı tezahüratlarla karşıladı. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, bu maçın ülke puanı için çok önemli olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.
Öte yandan Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sene de şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, takımın oturması gerektiğini söyledi.



Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:47 Abdülkadir Parmak: "Dayanamadık, çok basit bir gol yedik"
02:46 Mehmet Yigit Alp: "Avrupa maceramız devam ediyor"
02:42 Nwakaeme: "Hocamız farklı bir formasyon denedi"
02:39 Trabzonspor başkanı ahmet ağaoğlu'nun maç sonu açıklamaları
02:38 Basel maçından fotoğraflar
02:38 Basel maçının ardından
02:21 Abdullah avcı'nın maç sonrası açıklamaları (2)