Göksel, sevilen şarkılarını akbatı festivali'nde seslendirdi

Güçlü sesi ve müziği ile herkesi etkileyen Göksel , Akbatı'nın sekizinci yaşının kutlandığı Akbatı Festivali'nde sahne aldı. Türkçe popun sevilen ismi; verdiği konserde geçmişten bugüne eskimeyen şarkılarını 5 binden fazla seyirciyle hep birlikte söyledi.

Akbatı'nın sekizinci yaşının kutlandığı Akbatı Festivali'nde gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe tüm misafirler eğlenceli vakit geçirdi. İlk gün sahnede Oylum Talu, Ece Vahapoğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü isim keyifli söyleşileri ile yer aldı.

Akşam ise pop müziğin yıldız ismi Göksel 5 binden fazla seyirciyle geçmişten bugüne eskimeyen şarkılarıyla sahnedeki yerini aldı. Göksel, bu yıl çıkardığı single'ları 'Bu da Geçecek' ve 'Hiç Yok'un yanı sıra hit şarkıları 'Sen Orda Yoksun', 'Bir Seni Konuşurum', 'Aşkın Yalanmış' gibi şarkılarını alana gelen konuklarla beraber seslendirdi. Sevilen şarkıcı nostaljik parçalar ile de unutulmaz bir gece yaşattı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN SEYİRCİLERİ KIRAMADI

"Yazın son kırıntıları bu son akşamlar… Bu gecenin tadını birlikte çıkaralım" diyen Göksel, "Ayağımdaki ufak sakatlık nedeniyle bu gece dans edemeyebilirim beni mazur görün" dese de seyircilerin coşkulu alkışlarını kıramayıp seyircilerle birlikte dans etmeyi ihmal etmedi. Türk pop müziğinin yıldız ismi, büyük alkışlarla çıktığı sahne performansını yine büyük alkışlarla tamamladı.

Akbatı, 8'inci yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutlamayı sürdürecek. Festival bugün de eğlenceli aktiviteler, sokak lezzet stantları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ile her yaştan misafirlerini ağırlayacak. Festivalin son gününde Kolpa Grubu saat 19.00'da sevilen şarkılarıyla sahne alacak.