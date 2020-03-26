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Göksenin Köksal baba oldu

Galatasaray basketbol takımı kaptanı Göksenin Köksal baba oldu. 2018 yılında Simay Karaman ile dünya evine giren başarılı basketbolcu önceki gün baba oldu.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:01
Göksenin Köksal baba oldu

Bahçelievler Memorial hastanesinde gerçekleşen doğum için hastanede bulunan Köksal, Corona virüsü nedeniyle doğum sırasında hastaneye alınmadı.

Maskesini hiç çıkarmadı

Eşi Simay Karaman 'ı doğumu bitene kadar hastane önünde bekleyen basketbolCu bu süre zarfında maskesini hiç çıkarmadı.

Ayaz ismini verdiler

Doğum sonrası gerekli tedbirler alındıktan sonra eşinin ve çocuğunun yanına giren Köksal, bu süre zarfında da maskesini hiç çıkarmadı.

Göksenin Köksal ve Simay Karaman oğullarına Ayaz ismini verdi.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Bahçelievler, basketbol, Karaman, Magazin

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