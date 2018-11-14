Göksu Atıyor Bodrum Coşuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, forvet Göksu'nun gol attığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar sezon başında Yılport Samsunspor'dan transfer edilen tecrübeli santrforun rakip fileleri sarstığı müsabakalarda Ankara Demirspor'u (D) 1-0, İnegölspor'u 3-0, Bayrampaşa'yı (D) 2-0, Hacettepespor (D) ve Utaş Uşakspor'u 2-1 mağlup etti. Son olarak Uşakspor filelerine 2 gol bırakıp gol sayısını 6'ya çıkaran Göksu, takımının başarısında önemli rol oynadı. - Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu,Göksu,Bodrum
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:40