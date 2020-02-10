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AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor

İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapmasını "Ahlaki bir yönü yok" diyerek eleştiren AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, konuyu İBB Meclisi'ne taşıyacaklarını ifade etti.

10.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:59

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla; bugünden geçerli olmak üzere İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı.

AK PARTİ, MECLİS GRUBUNDA GÜNDEME GETİRECEK

Zamlar İstanbullunun tepkisini çekerken; AK Parti'den de zam kararına tepkiler geliyor. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

GÖKSU'DAN SERT TEPKİ: AHLAKİ HİÇBİR YÖNÜ YOK

Toplantı öncesi İBB'ye gelen AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, DHA, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


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