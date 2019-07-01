01.07.2019 01:45
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Göksu Deltası'nda yangın

Göksu Deltası

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'da sazlık alanda yangın çıktı.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'da sazlık alanda yangın çıktı. Bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edilemediği belirtildi.
Yangın, gece saatlerinde Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda başladı. Gecenin karanlığında yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangın, sazlık alanda devam ederken, büyümemesi için önlemlerin alındığı bildirildi.


- Mersin
Kaynak: DHA
Silifke , Mersin , Göksu , Güncel

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