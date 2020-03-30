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Göksu Deltası'nda yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi.

30.03.2020 00:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:00
Mersin 'in Silifke ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi.
İçerisinde çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.
Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak. Göksu Deltası’nda yangın

Kaynak: AA

Etiketler: Silifke, Mersin, Göksu, Güncel

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Göksu Deltası'nda yangın

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