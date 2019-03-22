Göksu Deltası'ndaki Yangın Kendiliğinden Söndü

Kaynak: DHA

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan ve arazinin bataklık olması nedeniyle söndürme çalışması yapılamayan yangın, kendiliğinden söndü.Türkiye genelindeki 450 kuş türünden 328'inin bulunduğu, koruma altındaki Göksu Deltası'nda, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangın, bugün öğle saatlerinde kendiliğinden söndü. Yangının çıkış nedeni ve alevlerin yol açtığı hasar, yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.- Mersin