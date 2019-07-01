01.07.2019 12:14
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Göksu Deltası'ndaki yangın kendiliğinden söndü

Göksu Deltası

MERSİN'in Silifke ilçesinde bulunan, koruma altındaki Göksu Deltası'nda gece çıkan yangın, kendiliğinden söndü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bulunan, koruma altındaki Göksu Deltası'nda gece çıkan yangın, kendiliğinden söndü. Alevlerin sardığı 200 dönüm sazlık, kül oldu.
Türkiye genelindeki 450 kuş türünden 328'inin bulunduğu Göksu Deltası'nda, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekibi, yangına müdahale edemedi. Alevlerin sardığı 200 dönüm sazlık, yandı. Bugun sabahın erken saatlerinde kendiliğinden sönen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve alevlerden etkilenen bitki örtüsü ile kuş türlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin , Göksu , Güncel

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