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Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisi Haşim A.'nın (37), cansız bedeni bulundu.

19.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:15Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu

MERSİN'in ilçesinde, Irmağı'na atlayan site bekçisi Haşim A.'nın (37), cansız bedeni bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası bekçi Haşim A., 2 gün önce Silifke ilçesindeki Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladı. Köprüden atlamadan önce bir yakınını arayarak, intihar edeceğini söylediği Haşim A., için ırmakta arama çalışması başlatıldı. Bugün de devam edilen arama çalışmaları sırasında, Haşim A.'nın cansız bedeni, Sökün Köprüsü yakınında, çalılıklara takılmış halde bulundu. Haşim A.'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Silifke, Göksu, Güncel

Kaynak: DHA

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