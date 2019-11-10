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Göksu Nehri'nde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.

10.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:46Göksu Nehri'nde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı
'in ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Atatürk köprüsü üzerinden Göksu Nehri'ne atlayarak suda kaybolan Erten Ş.'nin (38) bulunması için devam eden arama çalışmaları 7. gününde sonuç verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ve diğer kurtarma birimlerinin sürdürdüğü çalışmalar sonunda, şahsın cesedine, atladığı yerden yaklaşık 600 metre mesafede ulaşıldı. Şahsın cesedi, ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

Atatürk köprüsü, Göksu Nehri, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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