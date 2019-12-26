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Göksun ilçesine 2 gündür enerji verilemiyor

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri arasında yer alan Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı enerji hatlarına zarar verdi.

26.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:28 Göksun ilçesine 2 gündür enerji verilemiyor
'ın kuzey ilçeleri arasında yer alan ilçesinde etkili olan kar yağışı enerji hatlarına zarar verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gündür ilçeye enerji verilemiyor.

Yaşanan kesinti nedeniyle açıklama yapan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ve bağlı mahallerinde 24 Aralık 2019 sabah saatlerinden itibaren yağmurla başlayan hava muhalefetinin daha sonra sulu kar şekline dönüştüğünü ve akşam saatlerinde hasar verici mevsim normallerinin üzerinde, etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışıyla elektrik dağıtım şebeke ve direklerinde hasar oluşturduğunu bildirdi.

TEİAŞ yetkilileri ve Akedaş'a bağlı ekiplerin Göksun ilçe merkezine enerji verilmesi için çalışmalarını yağan kar altında aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle OG ve AG elektrik dağıtım şebekelerinde kar yağışına bağlı olarak buz yükü sonucu yaklaşık 210 direk hasarı ve 379 iletken kopması meydana gelmiştir. Ayrıca dün 25 Aralık 2019 sabaha karşı 04.00 sıralarında Göksun ilçe merkezinin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan TEİAŞ'a ait Göksun trafo merkezi devre dışı kalmıştır. Bu trafo merkezini besleyen 2 iletim hattında da direk hasarları ve buz yükünden dolayı iletim hatlarında arızalar meydana gelmiş ve şu ana kadar Göksun Trafo Merkezine enerji verilememiştir" dedi.

Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede 20 ekip, 10 araç, 1 kar motoru, 1 kar aracı ile 62 kişiden oluşan uzman personel ekibimiz yoğun kar yağışı altında bölgeye yeniden enerji verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca dışarıdan ekip takviyemizde bağlı bulunan bölge şartlarına göre devam etmektedir. 25 Aralık 2019 tarihinden de itibaren TEİAŞ yetkilileri ve şirketimize bağlı ekipler Göksun ilçe merkezine enerji verilmesi için çalışmalarını yağan kar altında aralıksız sürdürmektedir. Şuan Göksun ilçesine bağlı merkez ilçe enerjisiz durumdadır. Ayrıca Andırın iline bağlı 15 köy de kar yağışına bağlı buz yükü nedeniyle oluşan direk hasarları ve iletken kırıklarına ekiplerimiz müdahale etmeye devam etmektedir. Son yılların en yoğun yaşanan en yoğun kar yağışı ve şebeke hasarları için tüm imkanlarımız seferber edilerek, ekiplerimiz sahada 24 saat esasına göre görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: İHA

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