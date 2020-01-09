Haberler » Güncel » Göktepe Göleti buz tutu - Haber

Göktepe Göleti buz tutu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Göktepe Göleti, hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:41Göktepe Göleti buz tutu
'ün ilçesinde bulunan Göleti, hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Göktepe Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi ile yaylada bulunan Göktepe Göleti'nin buz tutması eşsiz manzaranın ortaya çıkmasını sağladı. Kanyon yürüyüşü, dağcılık, izcilik, günübirlik turlar, piknik gibi etkinlikler için oldukça uygun fırsatlar Göktepe Göleti, sis ve doğal manzara ile fotoğraf severlerin de ilgi odağı oldu. - KARABÜK

Karabük, Göktepe, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18  İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı - Haber
18:18  Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu - Haber
18:16  /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Haber
18:16  Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
18:09  Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:20:21